L'Hôtel Okura de Tokyo rouvrira en septembre 2019

L'hôtel Okura - créé dans les années 60 par les architectes Yoshiro Taniguchi et Hideo Kosaka – était une adresse hôtelière et design prestigieuse qui a accueilli de nombreux présidents américains, des célébrités ainsi que le tournage d'un James Bond ("On ne vit que deux fois", 1967).



Malgré sa glorieuse histoire, il a été décidé il y a 3 ans de le fermer pour le reconstruire entièrement car il ne répondait plus aux standards de l'hôtellerie de luxe. Les voyageurs d'affaires pourront découvrir son nouveau visage en septembre 2019.



Le nouvel Okura - imaginé en partie par Yoshio Taniguchi, fils de l'un des premiers architectes - sera très différent de l'ancienne version proposant deux tours de 75m et 188m respectivement. Elles abriteront des bureaux dans les étages inférieurs puis dans les plus élevés 508 chambres et des espaces de conférence. Le Musée d'Art Okura y prendra également place.



Le gestionnaire de l'Okura assure toutefois aux clients qu'ils retrouveront l'ambiance années 60 caractéristique de l'ancien établissement. Par exemple, le nouveau lobby disposera de luminaires, de tables, de fauteuils et de l'horloge d'époque.



Une vidéo de présentation des nouvelles installations a été mise en ligne :