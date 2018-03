Conseillers en voyages d'affaires H/F pour FFT Paris

Missions



Assurer la gestion opérationnelle et le suivi personnalisé de sa clientèle Affaires,

Connaissance des procédures de réservations plateau d’affaires et SBT,

Gestion de l’après vente et des litiges,

Gestion des demandes et transactions à forte valeur ajoutée,

Facturation.



Activités clés :



Accueillir, renseigner et conseiller la clientèle en français et en anglais en respectant leur politique voyages,

Réservation, émission, tarification et après ventes,

Respect des standards opérations (téléphone, profils GDS, SBT),

Assister le client en cas de problème et gestion des litiges,

Administration : gestion de la facturation sous Viaxéo,

Support pour implémentation nouveaux comptes.



Profil



Polyvalence exigée et implication,

Sens du service et esprit d'équipe,

Bon relationnel et excellente maîtrise de la communication orale et écrite

Maîtrise des outils (GDS, Amadeus et/ou Sabre, SBT Traveldoo, KDS.., Web Services…),

Anglais fortement souhaité,

Sens commercial et adaptabilité face aux différentes catégories de clients.



Informations pratiques



- Rémunération sur 13 mois + primes selon résultats

- Avantages sociaux : carte chèque de table, mutuelle et prévoyance, PEE, plan de participation, CE

Lieu de travail : PARIS 12

Déplacements fréquents ? Non



Les réponses doivent être formulées au choix :



- par mail à :[ job@fftparis.com]mail: job@fftparis.com

- par courrier à : FFT Paris

63 bis avenue Ledru Rollin

75012 PARIS

Référence à indiquer sur l'enveloppe : service RH