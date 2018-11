L'aéroport LaGuardia de New-York achève sa première phase de modernisation

Air Canada, American Airlines et Southwest Airlines exploiteront des vols à partir du nouveau hall, United les rejoindra en 2019. Le hall comprend des bornes de recharge dans toutes les zones de sièges, une salle de soins infirmiers, une aire de jeux pour les enfants et des toilettes. L'aire de jeu se trouve à côté d'un espace vert intérieur inspiré des parcs de la ville de New York, avec des bancs. L'aérogare abrite le Maple Leaf Lounge d'Air Canada, et le United Club suivra en 2019.



L'aérogare B doit encore ouvrir sept autres portes et deux passerelles pour piétons reliant la partie principale de l'aérogare à deux halls.

Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, avait annoncé la rénovation de LaGuardia en juillet 2015 pour un montant de 8 milliards de dollars. Le réaménagement prévoit également la construction d'une nouvelle aérogare de 35 portes, d'une aérogare C réaménagée et d'une salle centrale qui sera reliée à l'aérogare C. L'ensemble du projet devrait être terminé en 2022.