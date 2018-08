L'aéroport de Berlin fermé à cause d'un sextoy

Selon un porte-parole de la police berlinoise, les autorités ont repéré un corps suspect lors du contrôle de la valise aux rayons X et ont de ce fait procédé à l’inspection de son contenu et ce n’est qu’alors elles ont découvert que l’objet incriminé était un sextoy.



Une partie de l’aéroport a été fermée durant près d’une heure lors de l’inspection de la valise suspecte, ce qui a perturbé les formalités d’enregistrement.



L’aéroport de Francfort avait lui aussi été fermé un peu plus tôt dans la journée pendant plusieurs heures après la découverte de l’intrusion d’une personne non autorisée dans une zone sécurisée de l’aéroport.