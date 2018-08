La nouvelle compagnie Uganda Airlines prête à décoller en janvier prochain

Détenue à 100% par l'Etat ougandais,la nouvelle compagnie aérienne souhaite développer les partenariats. Parmi les partenaires potentiels figurent des compagnies aériennes qui desservent déjà l'Ouganda, notamment Emirates, basée à Dubaï, Qatar Airways, la division néerlandaise du groupe Air France-KLM, la branche bruxelloise de Lufthansa, South African Airways, Kenya Airways et Ethiopian Airways.



Les premiers vols d'Uganda Air utiliseront quatre avions à réaction Bombardier CRJ900 de 76 places pour les voyages régionaux. La livraison de deux Airbus A330neo de 261 places à partir du quatrième trimestre 2020 permettra de desservir des villes comme Dubaï et Accra, au Ghana, et des destinations long-courriers comme Londres et Guangzhou, en Chine.



D'autres avions pourraient être ajoutés tous les deux ans en fonction des performances de l'entreprise.



C'est une renaissance du pavillon national, Uganda Airlines déjà créée en 1977 puis mise en liquidation par le gouvernement en 2001.