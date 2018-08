L'aéroport de Bordeaux à + 10,6% en juillet, des records battus

Près de 3.900.000 passagers ont transité par l'aéroport depuis le début d'année. Avec un record historique également pour les vols internationaux avec 455.000 passagers dans le mois soit une croissance de +16,1%. Le trafic low cost contribue largement à ce succès affichant une hausse de 17,5%. Les vols nationaux enregistrent un retour de croissance de +2,7%.



Le trafic international affiche une croissance de +16,1% et 455.000 passagers, soit le record du nombre de passagers internationaux de l'année. Les destinations « soleil » ont été largement plébiscitées par les juillettistes. Héraklion enregistre l'une des plus belles croissances du mois : +84,3%. La Grèce a en effet séduit les vacanciers : Santorin (+55%), Corfou (+44,5%), Athènes (+10,9%). On note aussi un fort attrait de la péninsule ibérique qui enregistre 91.000 passagers sur le mois : Ibiza (+75%), Faro (+72%), Malaga (+64%), Barcelone (+27,5%), Alicante (+22,7%), Madrid (+15%), Palma (4,2%). Les villes italiennes suivent cette tendance avec de très belles croissances : Venise (+28,2%), Naples (+13,8%), Bergame (+7,7%). La ligne vers Catane ouverte par easyJet en début de saison affiche de bons résultats avec + de 4.100 passagers sur le mois de juillet. La Croatie enregistre des fortes hausses : Dubrovnik (+49,9%) et Split (+12,1%).



Cet été, les destinations de l'Europe du Nord et de l'Est sont également dynamiques. L'Allemagne se porte très bien : Francfort (+61%), Munich (+28,3%), Berlin (+18,1%), Hambourg (+10,3%). Près de 3.000 passagers ont voyagé sur chacune des nouvelles lignes de la compagnie Wizz Air, Budapest et Varsovie. Les îles britanniques enregistrent plus de 81.000 passagers sur juillet. A noter une forte progression pour sa seconde saison d'exploitation de la ligne de Bucarest avec Blue Air (+52.5%). La nouvelle desserte vers le Luxembourg desservie par easyJet affiche près de 6.000 passagers sur le mois. Le long-courrier Air Transat à destination de Montréal est en pleine croissance avec +52,6% de trafic.



Les villes du Maghreb, telles qu'Oran (+46,7%) et Tunis (+19%) continuent à développer leur trafic.



Le trafic national revient à la hausse avec +2,7% et 283.000 passagers. La Corse fait le plein avec 35.500 passagers sur le mois de juillet, soit 8.200 voyageurs de plus que l'année dernière et une croissance de +23% : Bastia (+73%), Calvi (+34,5%), Figari (+33,2%), Ajaccio (+12,1%). Les lignes transversales se portent bien : Toulon (+30,7%), Nice (25,1%), Lille (+16,6%), Lyon (10,5%), Marseille (+9,7%). Paris affiche un recul de 11,3% de trafic.



Les vols low cost concentrent plus de la moitié du trafic global sur juillet, soit 428.400 passagers et une croissance de +17,5%. L'acteur principal easyJet affiche une belle croissance de +19,3% suivi par Volotea avec +14,5%.