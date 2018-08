L'aéroport de Kochi (Inde) toujours inondé

Tous les vols au départ et à l'arrivée de l'aéroport de Kochi, en inde, sont annulés ce jeudi 16 août en raison de l'inondation des pistes par des pluies de mousson. Les voyageurs d'affaires qui auraient eu à se rendre dans le port - ancienne ville française de Cochin, dans le Kerala - devront prendre leur mal en patience et trouver une solution alternative : la piste et l'aérogare ayant subi de sérieux dommage, il n'y aura pas de réouverture de la plate-forme avant le 26 août au moins.



Les avions d'Air India Express, de Jet Airways ou IndiGo notamment ont les roues dans l'eau.