L'aéroport de Lille-Lesquin passe le cap des deux millions de passagers

2 078 549 passagers en 2018, soit 9,1 % de plus qu’en 2017 et surtout le double d’il y a dix ans. L'aéroport de Lille poursuit tranquillement sa croissance. Il y avait 16 200 mouvements d’avions en 2008, dix ans plus tard nous en sommes à 19 500, avec 14 compagnies pour 62 destinations.



Pour atteindre les 3 millions de passagers, le 10e aéroport français devra encore investir dans ses infrastructures. Le rôle du prochain gestionnaire. Au 1er janvier 2020, l’aéroport de Lille-Lesquin aura un nouveau gestionnaire. La Chambre de commerce et d’industrie Hauts-de-France, qui gère l’aéroport depuis 10 ans, souhaite rempiler. Mais trois autres candidats sont intéressés pour devenir propriétaire d’un site qui génère un chiffre d’affaires avoisinant le milliard d’euros.