L'aéroport de San Francisco s'enfonce dans l'eau

La région de la baie de San Francisco pourrait finir sous les eaux. Si ce scénario n'est pas une nouveauté pour les scientifiques, des chercheurs ont découvert que ces inondations catastrophiques provoquées par la montée des eaux et l'affaissement des sols devraient arriver plus vite que prévu.



En analysant des données relevées grâce à des satellites entre 2007et 2011, ils estiment que certaines parties terrestres s’affaissent de 2 mm par année, et jusqu'à 10 fois plus vite pour les cas les plus graves.



Ainsi selon cette étude publiée dans le journal Science Advances, le site de l'aéroport de San Francisco est particulièrement menacé. Leurs calculs établissent que la moitié des pistes se retrouveront sous l'eau d'ici 2100. Bon, le fait est que les voyageurs d'affaires d'aujourd'hui vont a priori pouvoir utiliser les pistes toute leur carrière...



Les chercheurs indiquent que les USA calculent les risques d’inondations en utilisant des cartes tenant compte uniquement des données du niveau de la mer. Ils préconisent que de nouvelles cartes, combinant les données relatives à l’affaissement des sols et le niveau de l'océan, soient mises au point.