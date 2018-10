L'autoroute de Normandie veut supprimer les barrières de péage

Ce projet que la société autoroutière vient de soumettre au ministre des transports devrait, s'il est retenu, satisfaire de nombreux usagers circulant sur l'A13, dont les 5 gares de péage, entre Paris et Caen, ralentissent considérablement la circulation.



Christine Allard directrice des relations institutionnelles à la SANEF explique qu'il y a des avantages " On va gagner du temps. Fini les congestions du matin ou du soir à l'entrée des grandes villes en semaine ou le weekend end autour de Paris pour partir en Normandie. Comme il n'y a plus d'embouteillage, on fait des économies de carburants et on émet moins de CO2 dans l'atmosphère. "



L'A13 serait le premier axe entier équipé de ce système de freeflow explique la SANEF. Le système existe au Portugal ou encore à Dublin où la SANEF exploite ce principe sur le périphérique ou encore près de Londres. " Il y a une expérimentation sur Metz qui va débuter en janvier mais cela ne concerne qu'une bretelle d'autoroute où il y a un fort trafic domicile travail. Le projet normand c'est un axe complet et c'est la première fois " précise Christine Allard. Le gouvernement devrait prendre une décision au début de l'année 2019 , le système pourrait être opérationnel en 2021.