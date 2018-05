L'enseigne Renaissance se pose à l'aéroport de Varsovie

Le Renaissance Warsaw Airport Hotel dispose de 225 chambres et suites. Affichant une décoration inspiré par le graphisme des années 30 et 60, elles sont au moins 27m² et sont équipées du wifi gratuit, d'un espace de travail et d'une télé de 49 pouces.Cette adresse, située en face du Frederic Chopin International Airport et à 20 min du centre-ville, propose aux voyageurs d'affaires un restaurant, un bar, un spa et un centre fitness.Par ailleurs, les entreprises peuvent y organiser des événements grâce à 8 salles de réunion représentant plus de 843m² d'espace dédié. La plus grande des salles offre une capacité de 350 personnes.Ul Zwirki i Wigury 1,Varsovie PologneTel : +48 22 164 70 00