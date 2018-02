L'hôtel le plus haut du monde est à Dubaï

Situé sur la grande avenue Cheikh Zayed, le Gevora Hôtel accueillera ses premiers clients dès ce lundi 12 février. Sa tour de 75 étages, d'une discrète couleur... or, culmine à 356 mètres, un de plus que le JW Mariott Marquis voisin mais nettement plus que le Rose Rayhaan de la chaîne Rotana (333 mètres) . Avec ses 528 chambres - de la chambre Deluxe à la suite 2 chambres -, le Gevora dispose, selon le quotidien The National, de quatre restaurants, d'une piscine, d'un spa de luxe et d'un gymnase. A l'heure où nous écrivons, difficile de se faire une idée plus détaillée, le site internet de l'hôtel est encore en création.101 Sheikh Zayed RdDubai - Émirats arabes unisTéléphone : +971 4 524 0000