La CGT appelle à une grève générale le 5 février

Face à "l'urgence sociale" la CGT appelle tous les secteurs à faire "grève" et des "manifestations" le mardi 5 février 2019 pour "répondre à l'urgence sociale" . L'organisation explique dans une communiqué "Au-delà des mobilisations des citoyen-ne-s depuis de nombreuses semaines, il est indispensable de construire un rapport de force, notamment par la grève, pour imposer au patronat la redistribution des richesses".



Le syndicat présente plusieurs revendications. Il réclame "une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les salaires et pensions ainsi que des minimas sociaux" , une réforme de la fiscalité, "la suppression des aides publiques aux entreprises (CICE, et exonérations diverses, etc.) qui ne servent ni l’emploi, ni la revalorisation des salaires, ni l’investissement de l’appareil productif et mettent à mal notre protection sociale" ou encore le développement des services publics, partout sur le territoire.