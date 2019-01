Vueling ajoute Alicante et encore plus de Gatwick au départ de CDG

Vueling Airlines profitera du prochain programme estival pour proposer une nouvelle destination aux voyageurs d'affaires au départ de Paris Charles de Gaulle : Alicante. La low-cost assurera 4 fréquences par semaine entre l'aéroport français et la ville espagnole à compter du 8 avril. Cela présente près de 42 000 sièges pendant la saison été 2019.



Plus intéressant pour les clients Corporate, la compagnie va augmenter également son offre de 37% entre Paris CDG et Londres Gatwick. Elle effectuera ainsi jusqu’à 18 vols par semaine entre les deux aéroports pendant l'été.