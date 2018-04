La Compagnie a déménagé à Orly

La Compagnie quitte Roissy CDG et s'installe comme promis à Orly . La compagnie 100% classes Affaires, désormais intégrée à XL Airways, s'en rapproche et renoue à cette occasion avec le créneau abandonné par l'ancienne compagnie L'Avion, qui reliait également en 100% business et directement Orly à New-York.Le B 757 de La Compagnie a été salué comme il se doit par les jets d'eau des pompiers d'Orly. La Compagnie y assurera désormais ses deux départs quotidiens vers Newark.