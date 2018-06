La Crimée voudrait proposer un visa à l'arrivée

Les autorités de la Crimée voudrait pourvoir proposer aux voyageurs un visa russe à l'arrivée dans la région. Alexey Chernyak, Président du Comité du Tourisme au Parlement de la République de Crimée, a présenté le projet à la presse locale. Des centres d’accueil mobiles seraient mis en place afin de délivrer des visas. Ces documents auraient une validité de 30 jours à entrée unique, aux postes frontaliers aériens, maritimes et terrestres. Toutefois, le visa permettrait de visiter uniquement la péninsule et non pas le reste de la Fédération de Russie.



Mais attention, cette simplification des visas ne réglerait pas le problème des sanctions émises à l'encontre de la région. Alexey Chernyak précise que "Toute entreprise étrangère qui souhaite envoyer des touristes en Crimée aura la possibilité d’économiser sur les formalités visas mais, malheureusement, ils pourraient être sanctionnés dans leur pays… Nous sommes sûrs que cette situation n’est que temporaire…".



La Crimée, qui a accueilli 5,39 millions de voyageurs en 2017, vise les 6 millions de touristes cette année. La région a ouvert un nouveau terminal au sein de l’aéroport international à Simferopol en avril et a inauguré le pont de Kertch en mai.