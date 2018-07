La FAA ne réglementera ni la taille des sièges, ni l'écart entre les rangées

"aucune preuve qu'il existe un problème de sécurité immédiat nécessitant une réglementation en ce moment"

Afin d'augmenter leur capacité et ainsi leur productivité, de très nombreuses compagnies aériennes ont réduit la taille des sièges à bord ainsi que l'écart entre les rangées. Si ces choix ont eu tendance à altérer l'expérience de voyage, l'organisation de défense des consommateurs FlyersRights.org craint surtout que cela représente un risque pour la sécurité des voyageurs.Estimant que ces sièges et pitchs réduits, combinés avec des passagers plus imposants qu'auparavant, ne permettaient plus une évacuation d'urgence d'un avion dans les 90 secondes réglementaires, l'association a saisi la justice pour réclamer une réglementation des sièges.L'année dernière, la cour d'appel fédérale est allée dans son sens en demandant une révision des règles entourant la taille des fauteuils et l'espace entre les rangées. La FAA a finalement répondu ce mardi 3 juillet dans une lettre de 6 pages qu'elle n'en ferait rien. Selon elle, il n'y a. Pour l'agence américaine, aucun élément indique que la dimension des siègesA l'appui de son affirmation, elle évoque 7 incidents récents au cours desquels les passagers ont pu évacuer l'avion sans rencontrer d'importantes difficultés.FlyersRights.org conteste ces conclusions. Elle reproche à la FAA de s'appuyer principalement sur des données tirées de tests d'évacuation grandeur nature datant de la fin des années 90. Or le nombre de personnes en surpoids aux USA a fortement augmenté depuis. Elle envisage de faire appel une nouvelle fois.L'organisation n'est pas la première à s'alarmer de la réduction de l'espace dans les cabines. En 2016, un membre du Congrès américain avait tenté - sans y parvenir - d'obtenir une réglementation de la taille des sièges d'avion.