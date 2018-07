Baromètre IFTM 2018 : le voyageur d'affaires a-t-il beaucoup changé ?

Présenté dans le cadre de l'IFTM Top Resa, le mercredi 27 septembre prochain, le Baromètre FCM Travel Solutions et DéplacementsPros est un véritable thermomètre de l'activité du voyage d'affaires et du regard apporté par les voyageurs sur les déplacements professionnels.



Ce ne sont pas les innovations annoncées qui vont, pour l'heure, bousculer les voyages d'affaires en France. Si la mobilité se confirme, difficile de savoir à quoi ressembleront les déplacements professionnels de demain. Collaboratifs, sécurité, utilité des déplacements, technologies et mobilité sont ainsi passés au crible. Nous consacrerez-vous une dizaine de minutes pour nous dire votre ressenti sur ces sujets essentiels ?



En participant à l'édition 2018 du Baromètre IFTM - FCM Travel Solutions & DéplacementsPros vous donnerez aux acheteurs un regard précis sur vos attentes et vos besoins en gommant, au passage, quelques idées reçues.