La France est un marché important pour Austrian

La France est une de nos destinations les plus importantes en terme de revenus passagers. Nous avons prévu de nous concentrer sur ce marché"

"Tous les vols de Nice sont désormais assurés par des Embraer"

"les voyageurs d'affaires français utilisent notre aéroport de Vienne comme hub de correspondance vers l’est. Les principales destinations sont la Russie, la Bulgarie, l’Albanie mais également l'Asie".

Faire atterrir le pop-up Café de Vienne à Paris n'est pas un hasard. Michael Pollaschak, Director Content & Dialogue Marketing d'Austrian Airlines explique ". Cela se traduira entre autres par le déploiement de nouveaux avions., précise-t-il.La compagnie propose jusqu'à quatre fois par jour entre Paris et Vienne. Elle assure par ailleurs jusqu'à deux fréquences directes quotidiennes sur la Côte d'Azur et jusqu'à trois vols par jour vers Lyon. Peter Nikolai Thier, Head of Corporate Communications d'Austrian Airlines ajouteSi le transporteur a tissé une toile importante en Europe Centrale et Europe de l'est avec 35 destinations desservies, il regarde aussi au-delà de l'Atlantique. Il va, en effet, mettre le cap sur Montréal en avril prochain. En attendant leur prochain déplacement professionnel en Autriche, les voyageurs d'affaires pourront (re)découvrir la tradition du Café Viennois au Bal Café Otto à Paris, du 6 au 10 février 2019. Le programme des animations est disponible sur ce lien