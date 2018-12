La SNCF veut confier la surveillance de ses petites gares à des facteurs

Les facteurs ayant de moins en moins de courriers à distribuer, la SNCF a eu l'idée de leur confier une mission pendant leur tournée : surveiller ses petites gares où aucun personnel n'est affecté. 19 facteurs des Hauts-de-France ont accepté de participer à une expérimentation.



Selon un document obtenu par l'AFP, ce projet baptisé "Vigie Haltes Gares" prévoit que "seules les gares haltes placées sur le trajet d'une tournée" de facteur "pourront faire l'objet d'une mission de vigie" . Le postier volontaire ira uniquement "dans les zones accessibles au public" et devra "vérifier qu'il n'y a pas d'anomalies" , en fonction d'une liste établie comme par exemple un éclairage défectueux ou un problème d'affichage. Le texte assure que ces "gares haltes" ont "rarement plus de deux quais" et contiennent des équipements "limités au strict nécessaire" .



Cette nouvelle "tournée" devrait prendre une quinzaine de minutes aux facteurs. S'ils remarquent un problème pendant leur passage dans la gare, les postiers n'interviendront pas, ils le signaleront sur leur téléphone.



Le syndicat Sud-Rail dénonce cette externalisation "du travail des cheminots auprès de prestataires extérieurs" qui pourrait concerner près de 2000 gares. Il déplore la stratégie de la direction qui a, par ailleurs, annoncé la suppression de 2 000 postes en 2019.