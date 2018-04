La Thalasso Bleisure, pour un séminaire bien-être

Evacuer tension et fatigue oculaire à Côté Thalasso île de Ré



Situé entre le Phare des Baleines et le charmant village d’Ars-en-Ré, Côté Thalasso invite à faire une pause. Entouré par la nature, la mer n’est qu’à quelques pas, l’hôtel est un havre de sérénité. On profite d’un rendez-vous dans la région pour déconnecter et se ressourcer le temps d’une soirée. Côté Thalasso propose une formule qui comprend une nuitée avec le petit déjeuner, et inclut aussi un dîner dans le restaurant "La Vague d'Argent" sous la houlette du Chef étoilé Anthony Bredif. On profite de l’Espace Marin, de se détoxifier au sauna ou de se relaxer dans la piscine intérieure d’eau de mer chauffée, ce qui favorise la microcirculation. Et on opte pour un soin à la carte : modelage suédois du dos, modelage harmonie du ventre ou encore modelage du crâne « pijat kepala » pour évacuer maux de tête et fatigue oculaire.



A partir de 119€ par nuitée inclus le petit déjeuner et dîner, avec accès à l’Espace Marin. Remise de -15% sur les soins à la carte.



Trois jours pour retrouver le sommeil à Thalazur Royan



Pour une escapade bien-être entre deux déplacements, direction Thalazur Royan. On peut y réinitialiser un « mieux dormir » sur 3 jours et en 9 soins. Une activité professionnelle hyper intense est souvent synonyme d’un manque ou d’une qualité de sommeil altéré. Au programme : Shiatsu suivi d’une relaxation, le modelage Shirotchampi (un modelage indien de la nuque, des épaules et du crâne) ainsi qu’une Cryothérapie corps entier. Une pause qui peut être facilement calée dans son agenda, Thalazur Royan étant ouvert le week-end. Il est aussi possible de suivre la cure « Anti-stress Calme mental » sur 6 jours, proposant des ateliers pour une maîtrise durable du stress. Parmi ceux-ci : « la méditation calme mental » par François Granger, l’atelier des 5 Tibétains (exercice à réaliser chez soi le matin au réveil) ou encore l’atelier du souffle. Pour repartir du bon pied.



Escale 3 jours, 9 soins à partir de 681€ en chambre double latérale mer et petit déjeuner.

Cure 6 jours, 24 soins à partir de 1794€ en chambre double latérale mer et ½ pension.