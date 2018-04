Tunisair atterrit sur Android

L'application Android de Tunisair reprend les principales fonctionnalités du site web de la compagnie. Les voyageurs d'affaires pourront ainsi via l'appli acheter un billet, s’enregistrer en ligne ou encore obtenir leur carte d’embarquement. Ils auront aussi la possibilité de gérer leur réservation, ajouter des options pour leur voyage et vérifier l’horaire et l’état de leur vol.



De plus, l'utilisateur pourra garder son historique de réservation et accéder à ses documents de voyage, même hors ligne.



L'application de Tunisair est disponible uniquement en Français et en Anglais pour le moment.



Les propriétaires d'iPhone vont en revanche devoir encore patienter. La compagnie n'a pas communiqué sur un éventuel lancement sur iOS.