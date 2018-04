Un bon 1er trimestre pour AccorHotels à +9,5%

Le chiffre d'affaires du Groupe AccorHotels au premier trimestre 2018 atteint 633 millions d’euros, en progression de 0,6% en données publiées et de 9,5% en données comparables. Le RevPAR du Groupe est en progression de 5,3% avec de bonnes performances pour la grande majorité des régions, notamment l’Europe (+4,6%) et l’Asie Pacifique (+5,3%). Cette hausse est liée pour 61% à la demande, et 39% aux prix moyens.



Les effets de périmètre (acquisitions et cessions) contribuent favorablement pour 8 millions d’euros (+1,2%), grâce notamment aux apports d’Availpro, de VeryChic, de Travel Keys et de Gekko ;



Les effets de change ont un impact négatif de 63 millions d’euros, lié à la forte appréciation de l’euro face à l’ensemble des autres monnaies, et en particulier face au dollar US (15%) ;



Au cours du premier trimestre, AccorHotels a développé un nombre record de 61 hôtels et près de 10 000 chambres. A fin mars 2018, le pipeline du Groupe représente 870 hôtels et 153 000 chambres.