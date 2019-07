Paris : l'offre hôtelière explose à la Porte de Versailles

L'offre hôtelière est longtemps restée insuffisante autour du parc des Expositions. Elle sera abondante dans les toutes prochaines années. A la rentrée seront ainsi inaugurés, à l'intérieur de l'enceinte de Paris-Expo, les hôtels Mama Shelter (3 étoiles) et Novotel (4 étoiles). Cet ensemble hôtelier totalisant 440 chambres a été dessiné par l'architecte Jean-Michel Wilmotte (également l'architecte du Okko Hôtel tout proche).



« Après une concertation au mois de juin, nous déposons les permis de construire pour deux nouveaux hôtels dans l'enceinte de Paris Expo, un Eklo sur Vanves un Motel One sur Issy-les-Moulineaux, dont les ouvertures sont prévues fin 2022 » a confié à DéplacementsPros le directeur général de Viparis, Pablo Nakhlé Cerruti ; la filiale d'Unibail-Rodamco est gestionnaire de neuf sites de congrès et d'exposition à Paris et en Ile-de-France, dont Paris-Expo Porte de Versailles.



Eklo est un concept d'hôtel économique et écolo (2 étoiles), créé par Emmanuel Petit avec le soutien de Paul Dubrule et de Gérard Pélisson, les co-fondateurs d’Accor. Motel One est une chaine d'hôtels design à petit prix, de catégorie intermédiaire (3 étoiles), créée en Allemagne.





Outre ces hôtels situés dans l'enceinte de Paris Expo, on peut citer aussi le Courtyard by Marriott de 350 chambres qui verra également le jour cette année, côté Issy-les-Moulineaux. Rappelons enfin que les recours concernant la Tour Triangle ont été épuisés, et que le chantier doit démarrer fin 2020 pour une livraison avant les Jeux Olympiques de 2024. Le gratte-ciel situé dans l'enceinte de Paris Expo devrait être doté d'un hôtel 5 étoiles de 120 chambres.



VDM