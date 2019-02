La hausse des prix des hôtels se poursuit

Une tendance à la hausse qui se confirme en 2018, avec à la première place des villes les plus chères : New-York, où une nuit coûte en moyenne 249 euros, devant Washington.



En France, les hôtels parisiens sont sans surprise en tête avec un prix moyen de 144e par nuit, soit +5,9% par rapport à 2017. Cannes arrive à la seconde place (142e), devant Roissy-en-France (122e), Lyon (112e), Nice (107e) et Strasbourg (104e). Au total, la moyenne de ce Top 6 pour la clientèle d'affaires est supérieure à 100e. Seule la ville de Montpellier connaît une baisse de -37%, affichant un prix moyen de 85e, contre 135e en 2017.



Pour l'Europe, cette augmentation reste plus modérée avec un prix moyen de 120e/nuit à Barcelone, 177e à Zurich ou bien encore 176e à Londres. Seule Moscou a connu un effet "Coupe du Monde" et a vu ses prix s'envoler de +9,5% en moyenne pour atteindre 104e/nuit.