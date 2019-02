Chauffeur Privé devient Kapten

Le numéro 2 du VTC change de nom et devient Kapten. Pourquoi ? "Pour poursuivre notre croissance en France et en Europe, ce changement de nom est nécessaire", explique Yan Hascoet, co-fondateur de Chauffeur Privé à travers un communiqué.



Pour la société, le nom Chauffeur Privé avait effectivement 2 limites : sa francophonie et son image haut de gamme. L'objectif : séduire un marché cosmopolite et donner plus d'accessibilité au service. D'ici à 2020, Kapten souhaite atteindre les 10 millions d'utilisateurs, contre 2 millions aujourd'hui et s'ouvrir à 15 villes majeures en Europe et à l'international. Après Lisbonne, l'application sera disponible à Genève puis à Londres.