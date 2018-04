La réalité virtuelle s'installe dans les salons d'Etihad et Emirates

Les lunettes immersives SkyLights arrivent dans les salons des compagnies du Golfe. Emirates proposera ce dispositif permettant de voir des vidéos et contenus en réalité virtuelle aux visiteurs de son lounge Business du Terminal B de l'aéroport de Dubaï au cours du mois d'avril. Il sera ensuite disponible au sein du First Class lounge du même terminal B en mai.



Etihad teste aussi cette nouvelle technologie pendant un mois dans ses salons First et Business du terminal 3 de l'Abu Dhabi International Airport.



Ce service gratuit propose des films en 3D et 2D mais également des vidéos à 360 degrés. Le catalogue contient des séries télé, des documentaires, des blockbusters ou encore des programmes pour enfant. L'appareil, qui s'accompagne d'écouteurs, dispose d'une autonomie de 6 heures.