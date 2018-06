La révolution de l’IA sera une révolution des valeurs humaines

Demain, les entreprises seront à la recherche de deux types de profils : le spécialiste et l’humaniste. Pour suivre le rythme rapide et constant des avancées technologiques, les entreprises auront besoin de talents de plus en plus spécialisés. Ce besoin est déjà visible au sein des entreprises qui s’orientent vers plus de flexibilité pour que leurs collaborateurs puissent à la fois travailler, apprendre et se former. Par ailleurs, l’acquisition de profils empathiques sera vitale pour humaniser ce recours croissant à la technologie. Ce besoin s’illustre très bien dans le domaine de la médecine : si l’IA est capable de détecter le cancer d’un patient, il faut la douceur d’un médecin pour délivrer le diagnostic et préparer le patient à l’épreuve.



À mesure que la machine s’installe dans nos vies, les qualités humaines sont revalorisées. Et de là vient sans doute la plus grande révolution de l’IA : elle change les valeurs mêmes de notre société. Il est donc essentiel de cultiver dès aujourd’hui chez nos enfants le goût des richesses humaines que sont l’art, la musique, les voyages et les liens sociaux.





* Joseph Schumpeter est un économiste autrichien du XXe siècle, auteur de nombreux travaux et principalement connu pour sa théorie de la destruction créatrice.