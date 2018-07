Le Fabric Hotel dans le centre de Tel Aviv

Les chambres, spacieuses et lumineuses, sont équipées d'un téléviseur intelligent avec Netflix et d'une machine à café Nespresso. Le petit-déjeuner buffet est gratuit et le cocktail du soir également.On peut aussi se détendre ou donner ses rendez-vous au bar lounge du rez-de-chaussée. Il y a également une terrasse au dernier étage.L'hôtel de 43 chambres est situé à 5 kilomètres de l'aéroport, près du quartier à la mode de Neve Tzedek et du Carmel Market, le plus grand souk de Tel Aviv et à seulement dix minutes à pieds de la plage.Le Fabric Hotel est le dernier né du groupe Atlas Hotels qui exploite 16 établissements en Israël. Des hôtels confortables, voire luxueux pour certains, orientés vers le tourisme haut de gamme et la clientèle d'affaires.La nuitée est affichée à partir de 248$Nahalat Binyamin St 28,Tel Aviv-Yafo, Israël