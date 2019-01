Le MICE Place se tiendra les 4 et 5 février

Près de 100 porteurs de projets séminaire et événements, décideurs ou prescripteurs en entreprises, agences événementielles, associations & fédérations sont attendus au MICE Place les 4 et 5 février 2019.Durant ces 2 jours, une sélection de 100 Top décideurs français et européens (Belgique, Grande-Bretagne, Italie, Allemagne, Espagne….) pourront tester les nouveautés du marché à Marseille.Les participants auront la possibilité de rencontrer une sélection de nouveaux exposants issus du sud de la France et du bassin méditerranéen. Par ailleurs, des conférences en partenariat avec l'Association Française des Conférenciers Professionnels et des déjeuners assis, pendant lesquels les exposants pourront échanger avec leurs homologues – sont prévus.Le salon proposera aussi des rendez-vous inversés et des espaces Agora pour des présentations de destinations. Le programme comprend également des visites de la destination, des déjeuners d’affaires et une soirée de gala.Un programme Hosted Buyers a, par ailleurs, été mis en place.