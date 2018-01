Le Pullman Dakar Teranga s'offre une nouvelle jeunesse

Pour sa nouvelle offre, le Pullman Dakar Teranga propose 247 chambres dont 25 suites et une présidentielle, au design à la fois contemporain et d’inspiration africaine. Elles sont toutes équipées de connexion wifi, TV LCD avec satellite, mini-bar, coffre-fort, climatisation et plateau de courtoisie.Les clients sont accueillis à l’entrée de l’hôtel par une équipe de welcomer. Le Junction (lobby) de l'établissement a lui aussi été repensé pour plus de fluidité et de flexibilité. Moderne et élégante, la réception s’articule autour d’une table pour plus de proximité entre le personnel et les hôtes.L'édifice qui se trouve face à l’océan Atlantique et l’île de Gorée, abrite également deux piscines chauffées, un restaurant Le Teranga Lounge et un nouveau concept store tenu par la créatrice Aïssa Dione.L'hôtel a aussi profité de son lifting pour installer entre ses murs un Pullman Spa et un Pullman Fit, proposant des soins exclusifs, dotés d’équipements de dernière génération.10, Rue ColbertPlace de L' independanceBP 3380 DakarSenegalTél.: (+221)33889/2200Fax: (+221)33823/5001E-mail: dakar.reservation@accor.com