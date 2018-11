Le bleisure séduit de plus en plus de voyageurs d'affaires

46%, c'est le pourcentage de voyageurs d'affaires dans le zone EMEA (zone Middle East and Africa) qui se sont adonnés au bleisure en 2017.

La tendance à combiner voyage d'affaires et séjour loisir se démocratise, notamment dans les petites et grandes entreprises dans les secteurs de l'industrie manufacturière, la technologie et l'industrie pharmaceutique.



Au total, le bleisure a augmenté de 20% en 2017, par rapport à 2016. Une hausse constante qui enregistre un pic au mois de mars (81%), devant le mois de février (49%) et mai (48%). Pour Stéphane Gillet, General Manager SAP Concur France, "Le bleisure est une tendance à la hausse dans le monde entier. Les employés cherchent de plus en plus à atteindre un meilleur équilibre entre vie personnelle et professionnelle".





Renforcer sa politique voyage



Les millenials représentent 38% des voyages dans le monde, contre 31% pour la génération X et les baby-boomers. "Cette tendance coïncide avec la montée de l’économie collaborative : des enseignes réputées, comme Airbnb, offrent aux voyageurs d’affaires des solutions d’hébergement souples et économiques qui leur permettent de profiter au maximum du meilleur des sphères professionnelles et personnelles" , ajoute Stéphane Gillet.





Cette tendance à la hausse impose cependant aux entreprises d'établir une politique voyage solide qui gère et dissocie efficacement les déplacements professionnels et personnels. Pour SAP Concur France, cela implique de reconsidérer leur méthode de gestion des frais et du voyage d'affaires tout en garantissant une expérience voyageur optimale.