Le code-share Air France/Transavia a décollé

Les voyageurs d'affaires clients d'Air France vont avoir plus de choix au départ d'Orly, de Lyon et Nantes. La compagnie propose pour la première fois des partages de codes avec Transavia sur 55 liaisons aller-retour opérées par la low-cost du groupe Air France-KLM au départ des 3 aéroports. Pour mémoire, toutes les compagnies aériennes du groupe Air France - AF mais aussi Hop!, Joon ou Transaviab - sont gérées dans le même contrat via la même équipe commerciale Sur ces vols, les passagers bénéficieront gratuitement d’un bagage à main de 10 kg maximum en cabine (45 x 45 x 25 cm), d’un bagage en soute de 23 kg. Les clients membres du programme de fidélité Flying Blue cumuleront des Miles tandis que les entreprises membres du programme de fidélité BlueBiz pourront accumuler des Blue Credits lorsque leurs collaborateurs voyageront sur ces lignes.Jusqu’à la fin de la saison Eté 2018, les clients d’Air France pourront ainsi s’envoler à bord des vols Transavia vers 14 pays :Berlin (Allemagne), Athènes, (Grèce), Héraklion (Grèce), Catane (Italie), Rome (Italie), Venise (Italie), Malte (République de Malte), Faro (Portugal), Lisbonne (Portugal), Porto (Portugal), Alger (Algérie), Agadir (Maroc), Casablanca (Maroc), Marrakech (Maroc), Djerba (Tunisie) et Monastir (Tunisie).Athènes (Grèce), Héraklion (Grèce), Catane (Italie), Palerme (Italie), Malaga (Espagne), Séville (Espagne), Valence (Espagne), Faro (Portugal), Lisbonne (Portugal), Porto (Portugal), Tel Aviv (Israël), Alger (Algérie), Marrakech (Maroc), Oujda (Maroc), Agadir (Maroc), Djerba (Tunisie) et Monastir (Tunisie) et Tunis (Tunisie).Reykjavik (Islande), Tirana (Albanie), Tivat (Monténégro), Essaouira (Maroc), Fès (Maroc), Oujda (Maroc), Tanger (Maroc), Djerba (Tunisie) et Monastir (Tunisie).Split (Croatie), Mykonos (Grèce), Corfou (Grèce), La Canée (Grèce), Santorin (Grèce), Thessalonique (Grèce), Olbia (Italie), Palerme (Italie), Malte (République de Malte), Faro (Portugal), Alicante (Espagne) et Séville (Espagne).