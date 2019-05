Le groupe Altica propose des offres dédiées aux voyageurs d'affaires

Composé de 8 établissements répartis dans 5 villes (Bordeaux, La Rochelle, Anglet, Salart et Le Bassin d'Arcachon), le groupe Altica propose désormais des services et un tarif spécifique aux voyageurs d'affaires.



Des contrats Corporate aux entreprises qui effectuent entre 30 et 50 nuitées dans le groupe à l'année. Parmi les avantages : les voyageurs d’affaires peuvent bénéficier d’un espace de travail au sein de l’hôtel avec une connexion wifi en « fibre dédiée » et des appels illimités depuis leur chambre, vers la France et l’étranger. L’offre permet également de profiter d’un tarif préférentiel sur l’année avec une priorité sur l’hébergement à 69€ la chambre single avec le petit-déjeuner. Dès septembre prochain, un programme de fidélité viendra compléter cette offre



En parallèle, les hôtels Altica Bayonne Anglet et Altica Port d’Arcachon disposeront d’une salle de séminaire début 2020.