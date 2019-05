Radisson Hotel Group lance une nouvelle offre pour les réunions et événements

Le groupe hôtelier ne cache pas ses ambitions: devenir le leader du marché dans ce segment et le premier choix des clients pour leurs réunions et événements.



"Nous investissons dans des lieux de réunion dans plus de 1 100 hôtels dans le monde, mais aussi dans la formation de nos équipes et dans la technologie avec une infrastructure informatique de pointe ", explique Eric De Neef, vice-président exécutif et chef de la direction commerciale mondiale, Groupe hôtelier Radisson.



Cette nouvelle offre permet une personnalisation de chaque réunion par une équipe de professionnels formés pour adopter une approche axée sur les solutions, et pour concevoir des solutions adaptées aux besoins de chaque client. Radisson Meetings promet également un point de contact dédié, tout au long du processus de planification, ainsi qu'un soutien sur place à la demande par simple pression d'un bouton durant l'événement.



Radisson Hotel Group s'est engagé à investir plusieurs millions de dollars dans de nouvelles technologies audiovisuelles et diverses installations. Cet investissement aidera le groupe à tenir sa promesse d'offrir un service professionnel de qualité dans tous ses établissements. L’installation est d’ailleurs déjà achevée dans 55 établissements répartis dans 11 pays de la zone EMEA, et se fera progressivement dans les autres zones d'ici la fin du plan opérationnel en 2021.



Enfin, Radisson Rewards for Business, le programme de fidélisation du groupe pour les professionnels, est également un élément majeur de l’offre Radisson Meetings. Les membres peuvent en effet cumuler des points en échange de récompenses pour toutes les réservations effectuées sur les marques du Groupe hôtelier Radisson.