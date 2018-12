Le marché helvétique du voyage d'affaires, entre singularité et objectif commun

Avec 4 langues officielles et une économie parmi les plus prospères au monde, la Suisse est un pays multiculturel qui séduit de nombreuses sociétés et organisations internationales. Au total, l'industrie du voyage et du tourisme suisse représente 2,4% de la dépense européenne. Un marché à fort potentiel qui ne cesse d'augmenter et qui est estimé à 43,9 milliards de CHF (38 milliards d’euros) d'ici à 2022, soit une hausse de 16,6% par rapport à 2017.



Le secteur du voyage d'affaires représente 19% de la dépense totale répartie en 3 bassins économiques émetteurs principaux : la région de Genève, Bâle et Zurich. A travers un livre blanc baptisé "Travel Management en Suisse : les spécificités du marché helvétique", STM, filiale helvétique de l'AFTM, réalise un portrait détaillé du business travel en Suisse et de ses tendances.



Chiffres clés du marché, principales agences de voyages, TMC, perspectives économiques ou bien encore interviews, STM démontre que la Suisse n'a rien à envier à ses voisins européens. Elle puise sa force dans une structure économique solide, et ce, malgré son hétérogénéité et la crise de 2008. En 2016 le pays enregistrait un chiffre d’affaires moyen par agence de voyages à hauteur de 2,922 millions de CHF, contre 3,076 en 2015. Une légère baisse qui s’explique par une politique de réduction des coûts au sein des entreprises. Par ailleurs, le taux de réservation offline reste largement supérieur à la moyenne européenne, les TMC suisses ayant un véritable rôle de conseil et de personnalisation.



Du côté de la gestion de l’organisation en entreprises, ces fonctions sont à 74% confiées aux travel managers avec une implication croissante des acheteurs (14%). Pour les entreprises, les 3 priorités portant sur la gestion des déplacements concernent : la réduction des dépenses, l'amélioration de la qualité de service de l'agence de voyages et apporter un soutien aux voyageurs d'affaires en matière de sécurité. Les collaborateurs quant à eux, attendent de leur entreprise qu'elle leur garantisse de bonnes conditions de confort, facilite l'acte de réservation et qu'elle fasse confiance à ses collaborateurs. L'innovation n'est également pas en reste puisque les voyageurs plébiscitent de plus en plus les services innovants pour gagner du temps et de l'autonomie.



Si la Suisse se revendique encore comme un marché "atypique" et prône une politique voyages centrée sur l'hospitalité "made in Switzerland", les travel managers poursuivent des objectifs communs à ceux de ses voisins européens. Pour sa première publication, STM souhaite s'adresser et délivrer un outil pédagogique à l'ensemble des acteurs privés et publics du business travel à travers une analyse globale du marché helvétique.