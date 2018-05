Le passeport japonais est maintenant le plus puissant au monde

Si les voyageurs d'affaires français peuvent s'enorgueillir d'avoir la meilleure nationalité au monde , leurs collègues japonais ont entre leurs mains le passeport le plus puissant au monde selon l'index Henley Passport 2018 . Le document ouvre les portes de 189 pays sans visas ou seulement avec demande à l'arrivée.La deuxième place est partagée entre l'Allemagne - qui était la 1ere première du classement depuis 2014 – et Singapour. Les deux pays donnent la possibilité de s'envoler sans lourdeur administrative vers 188 destinations.Avec 187 pays, la France est 3eme aux côtés de la Finlande, l'Italie, la Suède, l’Espagne et la Corée du Sud.