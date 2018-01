Le patron de la SNCF informe les passagers d'un TGV bloqué

Guillaume Pépy se trouvait par hasard à bord du Lille-Paris ce mardi 16 janvier, quand le train est resté bloqué entre 13h13 et 14h14. Voyageant dans la rame, le patron de la SNCF a eu le réflexe positif de décider d'aller en parler en personne aux passagers. Dans la vidéo publiée sur Twitter par un membre de la communication du groupe, on peut voir Guillaume Pepy expliquer aux usagers les raisons de ce retard. Il leur a même distribué des repas.



" Je suis dans la même situation que vous , a-t-il souligné, debout dans l'allée du TGV. Si j'ai d'autres informations, je reviendrai vers vous ou le contrôleur reviendra vers vous " dit-il. Quelques instants plus tard, le PDG a refait un point sur la situation avec les passagers en leur expliquant le nouvel itinéraire emprunté afin d'arriver à Paris.