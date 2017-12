Le prix des billets d'avion stagne ou régresse en novembre

Au départ de métropole, les prix des billets d'avion ont baissé légèrement sur le réseau intérieur (-0,5%) au mois de novembre alors qu’ils ont grimpé de 1,1 % à l’international.



Sur le réseau intérieur , les tarifs aériens vers l’outre-mer ont été stables à +0,3% entre novembre 2016 et 2017 (+1,9% au cumul 2017) tandis qu’ils ont chuté de 1,1% sur les liaisons intra-métropolitaines (+0,8% pour les 11 mois 2017 pris dans leur ensemble).



A l’international, les prix des billets d'avions stagnent sur le réseau moyen-courrier (0,0%), cependant les tendances divergent selon les destinations. En effet, les tarifs des vols vers l’EEE & Suisse ont augmenté de +3,7% alors qu'ils ont baissé partout ailleurs.

Vers l’Afrique du nord, les prix ont ainsi diminué de 6,8% (-0,2% au cumul depuis le début de l’année). La baisse est de -3,9% vers les autres pays d’Europe et de -1,6% vers le Moyen-Orient. Le prix des billets sur le réseau moyen-courrier pris dans son ensemble a augmenté de 2,6% au cumul sur les 11 mois de l’année (comparés aux 11 mois de 2016).



Sur le réseau long-courrier, les tarifs ont progressé de 2,1%, "tendance intégralement supportée par les prix des billets vers l’Amérique du nord (+6,7%)" , précise le rapport mensuel. Vers l’Asie Pacifique la hausse n’est que de 0,3% en novembre tandis que l’Amérique Latine voit ses prix chuter de 0,3% (mais +4,5% sur les 11 mois 2017). Les tarifs aériens ont marqué un repli de 1,1% vers l’Afrique subsaharienne. Depuis le début de l’année, les prix des billets sur le segment international long-courrier ont augmenté de 4,5% par rapport à 2016.



Au départ des départements d’outre-mer, les tarifs aériens, toutes destinations confondues, ont grimpé de 0,7 % entre novembre 2016 et novembre 2017. Les prix au départ de la Guyane sont toujours en forte hausse (+8,4% en novembre, +3,9% au cumul depuis janvier). Ils ont augmenté de 3,6% au départ de la Guadeloupe et chuté de 0,6% au départ de Martinique. Au départ des Antilles l'augmentation est de 1,7% sur les 11 mois de l’année (comparé aux 11 mois 2016). Au départ de la Réunion la baisse se poursuit et atteint -3,0% en novembre (-2,7% au cumul depuis janvier).