Un nouveau directeur marketing et commercial pour l’O. T de Paris

Romain Gibert vient de rejoindre l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris dont il devient le Directeur Marketing & Commercial.



Directeur Médias et Partenariats du groupe Karavel depuis 2014, il aura pour missions de mettre en œuvre la stratégie marketing de l’Office, tant pour les cibles B to B que B to C et de poursuivre le développement des activités et des ressources commerciales de l’association.



Il a auparavant travaillé chez Karavel ainsi que Lagardère Global Advertising et Piksel group.



Le communiqué souligne : " Sa bonne connaissance du monde du tourisme et de la communication constitue un atout pour la destination Paris, à la veille de grandes échéances pour le tourisme parisien et pour l’Office".