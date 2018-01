Le prix des carburants bondit à la pompe

Les chiffres officiels publiés lundi confirment que les prix ont bondi cette semaine à la pompe, et pas seulement à cause de la hausse des taxes. Les prix hors taxe des différents carburants ont également augmenté dans la semaine, en raison d'une hausse récente du pétrole mais peut-être aussi, selon certaines sources, par "effet d'aubaine" : les consommateurs ayant perdu leur prix de référence, certains distributeurs auraient poussé les compteurs. La concurrence devrait rapidement régulé cet effet.



Le gazole progresse de plus de 10 centimes à 1,3935 euro le litre en moyenne, soit 10,69 centimes de plus que la semaine précédente.

Le litre d'essence sans plomb 95 (SP95) s'affichait la semaine dernière à 1,4682 euro en moyenne, soit 6,03 centimes de plus que la semaine précédente. Celui du sans plomb contenant jusqu'à 10% d'éthanol (SP95-E10) a pris 6,40 centimes à 1,4510 euro. Enfin, le sans plomb 98 a progressé de 6,29 centimes à 1,5395 euro.



Ce sont les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.



Pour mémoire, les taxes carbone et TICPE (taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques) ont augmenté au 1er janvier, notamment pour aligner la fiscalité du gas-oil sur celle de l'essence d'ici à 2021.