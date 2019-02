Le salon American Express Centurion de Miami ouvre de nouveau ses portes

Le salon a été agrandi et rénové pour offrir une expérience client optimale. Les voyageurs d'affaires auront désormais accès à un espace de plus de 11 000m2, de nouveaux équipements ainsi qu'une offre de restauration et boisson plus large comprenant des salades, des sandwichs frais ou bien encore du poulet chimichurri grillé.



A la tête du menu gastronomique, la cheffe Michelle Bernstein, "j'ai créé un menu comprenant mes sandwichs préférés au fil des ans, de délicieuses salades, des soupes réconfortantes et des amuse-gueules".



L'espace dispose également d'une salle de douche, d'un espace de travail avec wifi, d'un bar informatique et d'un spa en complément.