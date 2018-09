Les 100 pilotes les mieux payés d'Air France gagnent 300 000 euros par an

Ces pilotes sont aux commandes des gros appareils Boeing 777 et les Airbus A380. On y apprend également que près de 30% des pilotes d’Air France émargent à plus de 200 000 euros brut par an. Le journal révèle que les dix membres de la direction générale les mieux rémunérés touchent en moyenne 360 000 euros par an.Cet article ne devrait pas apaiser les esprits alors que le groupe Air France - KLM attend l'arrivée de son nouveau PDG Benjamin Smith. Pour rappel, l’intersyndicale de la compagnie demande une augmentation de 5,1% des rémunérations pour 2018.Cet article est à lire sur le site du journal Libération