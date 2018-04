Les 120 ans de l'Aéro-Club de France ce dimanche 15 avril

Partie intégrante du Carrefour de l’Air depuis 2011, le meeting aérien gagne encore de l’ampleur avec la présence dimanche toute la journée d’avions historiques en provenance des quatre coins du ciel. Les avions historiques seront en vol et au sol pour faire découvrir le patrimoine aéronautique au grand public.



Le meeting des 120 ans de l’Aéro-Club de France est l’une des premières sorties publiques de la prestigieuse équipe ambassadrice de l’Armée de l’Air : la Patrouille de France honore cet événement en effectuant quatre passages près du public à l’ouverture du meeting.



Plusieurs champions du monde de voltige aérienne sont attendus, pour des vols de démonstration et des rencontres avec le public : Catherine Maunoury, Eric Vazeille, Aude Lemordant, Alexandre Orlowski et d’autres pilotes de records.



De 10h00 à 12h00, les avions seront visibles en statique sur le parking Tango.

A partir de 13h00, une présentation aérienne commentée par Bernard Chabbert sera proposée gratuitement aux visiteurs.



Couvrant un champ très large, allant de l’entre-deux-guerres aux années soixante, ce meeting témoigne de l’évolution de l’aviation tant civile que militaire sur quatre décennies.

Au programme : une quarantaine d’avions dont la présence très attendue des Junkers Ju52/3M-4 SN, North American P-51D-30-NA Mustang, Consolidated PBY-5A Catalina, Stinson SR-10C Reliant et Spartan 7W Executive.