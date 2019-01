Les TER Grand Est arrivent sur Twitter, ce mardi

Toutes les perturbations du réseau TER Grand Est seront désormais indiquées sur Twitter. Après une expérimentation réussie du fil twitter @TERGrandEst sur les lignes Nancy – Metz – Luxembourg, Paris – Troyes – Belfort – Mulhouse et Paris – Bar-le-Duc / Saint-Dizier, la Région Grand Est et SNCF étendent le service à l’ensemble de la région, ce mardi 15 janvier 2019.



L'objectif de l'outil est de "répondre à toutes les questions sur le trafic, l’actualité du Lundi au Vendredi, de 6h à 20h, sur l'ensemble des lignes de Grand Est".



De plus, 4 axes bénéficieront d’une information proactive sur le trafic en temps réel et la vie des lignes (rencontres en gare, événements, etc.) :

- #TERNancyMetzLux pour la ligne Nancy – Metz – Luxembourg

- #TERLigne4 pour la ligne 4 (Paris – Troyes – Belfort – Mulhouse)

- #TERValléedelaMarne pour la ligne Vallée de la Marne (Paris – Bar-le-Duc / Saint-Dizier)

- #TERPlainedAlsace pour les lignes Mulhouse – Strasbourg, Bâle – Strasbourg en TER200, et les lignes de proximité Strasbourg – Sélestat, Colmar – Mulhouse et Mulhouse – Bâle



Ce fil est animé par Kisio Services, filiale de SNCF et partenaire dans la conception et l’exploitation de services liés à la mobilité. L'équipe du fil est constituée de 7 Community Manager et d'un manager. Ils travaillent avec les employés de la SNCF qui gèrent les circulations sur chaque territoire de la Région Grand Est à Nancy, Reims et Strasbourg.