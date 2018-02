Les abonnés Vélib' remboursés

Le fiasco du vélo en libre-service à Paris a conduit le Conseil de Paris à rendre le service gratuit en février et peut-être également en mars si le retard pris dans le déploiement des stations n'est pas rattrapé. Actuellement 200 stations de l'opérateur Smoveengo sont en place au lieu des 600 prévues. L’objectif attendu est de 1 400 stations fin mars, soit 20 00 vélib’ dont 30 % électriques. Le remboursement de l’abonnement pourrait s’accompagner de pénalités supplémentaires de 1 million d’euros en février, en plus de la sanction décidée déjà en janvier, annonce le Conseil de Paris. Pour l'heure, les voyageurs d'affaires ont intérêt à compter sur tous les autres moyens de transport disponibles dans la capitale, mais le vélo n'en fait plus partie actuellement.