Les appart'hôtels ont de plus en plus la cote chez les Corporate

Près d'un tiers des acheteurs (29%) ont réservé plus de nuitées dans des appart'hôtels en 2018 qu'en 2017. Cela représente un bond important par rapport au taux de 20% enregistré lors du sondage de l'année dernière.



Les appartements meublés sont ainsi la seule catégorie d'hébergement à afficher une hausse d'utilisation par les corporate au cours des 12 derniers mois. A titre de comparaison, uniquement 9% des Travel Managers ont augmenté leurs réservations auprès des acteurs de la Sharing Economy comme Airbnb. Ils étaient 18% en 2017.



Par ailleurs, si le nombre de TM ne travaillant pas avec les fournisseurs d'appartements meublés a chuté de 42% à 32% en un an, le taux d'acheteurs n'utilisant pas l'offre de l'économie collaborative a grimpé de 38% à 45%.



Les meublés séduisent pour leur rapport qualité/prix

Les acheteurs qui se tournent vers les résidences d'appartements meublés mettent en avant en premier lieu le rapport qualité/prix de cette offre. Les autres avantages cités par les Travel Managers sont la commodité de pouvoir cuisiner, l'espace plus important, la possibilité d'avoir une expérience plus locale pour les voyageurs qui le désirent et le fait que ces logements sont adaptés aux longs séjours.



Toutefois plus de 7 Travel Managers sur 10 dépensent moins de 10% de leur budget voyage dans des appartements meublés. 17% indiquent que cette gamme représente entre 11% et 25% de leurs dépenses, contre 7% en 2016 et 13% en 2017. De plus, pour la première fois, un petit nombre de sondés (3%) ont indiqué que les appart'hotels représentaient entre 51% et 100% de leurs dépenses.