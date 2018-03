Les compagnies aériennes low-cost s'embourgeoisent

A l'occasion d'un article sur l'évolution du confort à bord des compagnies low-cost, notre confrère Thierry Vigoureux fait un point des compagnies qui traverseront l'Atlantique cet été, y compris au service des voyageurs d'affaires. C'est sur ces liaisons que la bataille fait particulièrement rage et au-delà des compagnies traditionnelles et des nouvelles Level ou Norwegian, on y apprend qu'une compagnie danoise appelée Primera Air crée elle aussi une base à Roissy-CDG pour assurer des vols vers Newark, Boston et Toronto.