Les défis du voyage d'affaires en 2019

Plusieurs secteurs clés seront à surveiller en matière de voyages d'affaires en 2019 .

La sécurité dont le niveau sera relevé. Les voyages, en particulier les voyages internationaux, comportent un certain niveau de risque. Des catastrophes naturelles comme le tremblement de terre d'une magnitude de 7,0 qui a frappé l'île de villégiature indonésienne de Lombok aux fusillades de masse aux États-Unis et aux troubles civils violents qui se sont produits plus fréquemment que jamais auparavant, ce sont quelques-unes des menaces communes à la sécurité associées aux voyages qui feront de la gestion des risques une préoccupation majeure des dirigeants d'entreprise. Au fur et à mesure que les organisations prennent conscience du devoir de diligence qu'elles ont envers leurs employés, la mise en œuvre d'outils de suivi et de communication efficaces permettant de surveiller l'impact des événements et incidents mondiaux sur leurs employés n'est plus une option. Un programme complet de gestion des risques de voyage qui va au-delà de la simple réservation de billets d'avion et d'hébergement est aujourd'hui plus qu'indispensable. Ces programmes devront fonctionner de façon proactive et réactive, qu'il s'agisse d'émettre des avis avant le voyage, d'envoyer des alertes en temps réel ou de fournir aux employés les outils nécessaires pour communiquer en cas d'urgence.



L'année 2019 verra un plus grand nombre de voyageurs qui combinent voyages d'affaires et voyages d'agrément en un seul voyage, le bleisure. En raison de l'effacement des frontières entre le travail et la vie personnelle et de la nécessité de rendre le stress des voyages d'affaires plus facile à gérer, les voyages d'agrément deviendront de plus en plus courants. Contrairement à la croyance populaire, la tendance n'est pas seulement pertinente pour les millénaires. Alors qu'en moyenne, le pourcentage de voyages de loisirs est légèrement plus élevé pour les millénaires, les données de SAP Concur indiquent que l'ensemble du personnel, de la génération X aux baby-boomers, inclut les jours de loisirs dans leurs voyages d'affaires lorsque cela est possible. Cette tendance est vraie non seulement aux États-Unis, mais aussi dans toutes les régions du monde. De 2016 à 2017, le nombre de voyages de loisirs a augmenté dans toutes les régions du monde, avec un bond de 46% en EMEA, 45% en APAC et 19% en Amérique.



L'automatisation des dépenses est essentielle. Comme les employés ont plus de moyens que jamais d'engager des frais de déplacement, 2019 est le moment pour les organisations de repenser leur stratégie pour prospérer en ces temps de changements. De nombreuses entreprises utilisent encore des outils de gestion des dépenses qui ne suivent pas le rythme des voyageurs d'affaires d'aujourd'hui dont le style de travail sur le terrain exige des solutions simples, mobiles et fiables. Une étude menée par Forrester Consulting en 2017 indique que les outils de gestion des dépenses sont entachés d'inefficacité. L'un des principaux défis auxquels sont confrontées les entreprises de l'APAC est le manque d'expérience des employés, car leurs outils de gestion des dépenses ne disposent pas des fonctionnalités mobiles qu'ils apprécient en tant que consommateurs. Il y a aussi le défi des processus complexes et désuets qui sont incompatibles avec les exigences des entreprises mondiales qui évoluent rapidement. La saisie manuelle des données, par exemple, continue de contribuer à prolonger les délais et à accroître le risque d'erreurs. Les outils de gestion des dépenses doivent évoluer pour répondre aux besoins des entreprises et de leurs voyageurs d'affaires. La technologie moderne, y compris les outils automatisés de gestion des dépenses, peut aider à rationaliser les processus et à offrir une meilleure expérience utilisateur aux employés. Les entreprises qui améliorent leurs solutions de voyages et de dépenses ont beaucoup à gagner : une plus grande satisfaction des employés, une plus grande conformité et une réduction du temps consacré aux processus manuels.