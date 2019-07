Les utilisateurs d’Apple vont pouvoir communiquer avec Oui.sncf par messages

Oui.sncf vient d’annoncer sa disponibilité sur Apple Business Chat, une fonctionnalité de l’application Messages sur iOS permettant aux utilisateurs d’Apple de communiquer directement avec des entreprises. Désormais, les utilisateurs d’Apple pourront directement envoyer des messages à Oui.sncf, essentiellement pour faire une demande de voyage.



Le principe est simple. Pour envoyer un message à Oui.sncf, il suffit de cliquer sur la bulle de conversation sur le site web ou sur l’application mobile de Oui.sncf. Immédiatement, une conversation s’engage avec OuiBOT, robot conversationnel, qui fera automatiquement 2 propositions : A) Chercher un billet ou B) Discuter avec un conseiller. À la recherche d’un billet, on communique les villes de départ et d’arrivée ainsi que la date du voyage. Seront proposées ensuite une ou plusieurs options de trajets en trains. Il est possible ensuite de choisir un train ou de demander un élargissement de la recherche. À noter qu’une notification est envoyée à chaque nouveau message. L’outil conversationnel permet également de contacter un conseiller avec une garantie de réponse en moins de 2 heures pendant la journée.



L’arrivée de Oui.sncf sur Apple Business Chat est une nouvelle étape dans la stratégie de la société d’entrer en contact direct avec ses clients. Oui.sncf est déjà joignable sur d’autres applications conversationnelles comme Messenger et Whatsapp, ou via des assistants vocaux comme Amazon Alexa ou l’Assistant Google. Julien Nicolas, directeur général adjoint d’e-voyageurs SNCF, estime qu'Apple Business Chat est "une fonctionnalité à fort potentiel" et rappelle par la même occasion que Oui.sncf a d’abord été "pionnier" puis aujourd’hui "leader" de l’économie conversationnelle, avec 11 000 utilisateurs quotidiens de cette solution sur les différents canaux.